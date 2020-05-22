В ходе пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы рассказал о регионах, гле зафиксирован самый высокий уровень заражения коронавирусом в стране.

По его словам, в Гяндже, Баку, Лянкяране, Сальяне, Евлахе, Нефтчале, Сумгайыте, Джалилабаде, Кюрдамире, Самухе, Агстафе и Гейчае уровень инфицирования более высокий. Евлахе заразились 83 человека, что составляет 6 процентов от общего числа активных случаев.

Р. Байрамлы отметил так же, что деятельность медицинских учреждений в этих районах должна быть усилена.

Что касается уровня заражения в районах Баку, то в 16% случаев заражения выявлены в Ясамальском районе Баку, 14% — в Насиминском районе, 13,8% — в Сабунчинском районе, 11,3% — в Наримановском районе.

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