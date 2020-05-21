В Армении обсуждают очередной дипломатический провал. Пашиняну, несмотря на все старания, так и не удалось выторговать у Путина комфортные для себя цены на газ. Напомним: накануне в режиме видеоконференции прошел саммит Евразийского союза. В числе прочего, обсуждалась стратегия развития ЕАЭС. И по ходу дела Армения решила воспользоваться ситуацией и утвердить в рамках ЕАЭС «единые тарифы» на газ, то есть закрепить за собой право приобретать российский газ по внутренним ценам. Причем Пашинян попытался сыграть в ту же игру, что и при обсуждении кандидатуры генсека ОДКБ после ареста и отставки Юрия Хачатурова. Во время обсуждения стратегии развития ЕАЭС до 2025 года армянский премьер взял и брякнул, что стратегия развития ЕАЭС согласована всеми участниками организации, «но один вопрос остается нерешенным — формирование общего газового рынка. Внутри ЕАЭС у нас нет больше других серьезных проблем». В переводе: не согласитесь на единый газовый тариф — Армения не утвердит единую стратегию.

Однако Никол Воваевич получил жесткую отповедь от Владимира Путина. Президент РФ без обиняков заявил, что «единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения», что «столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры», и это вообще-то «обычная мировая практика». В переводе: никакого «единого тарифа» не будет.

Возможно, здесь, по законам жанра, должны следовать рассуждения, что, в отличие от нефти, на газ нет мировой цены, и Россия, так же, как и Азербайджан, Норвегия, Катар и Туркменистан, имеет право продавать газ по выгодным для себя тарифам. Или подробный экскурс в «предысторию», что газовые сети в Армении находятся в собственности «Газпрома», что команда Пашиняна несколько раз делала «переговорный подход» к России, чтобы добиться снижения для себя цен на газ, и самое главное, что у Армении просто туго с деньгами.

Только вот куда важнее другое. «Газовый вопрос» для Армении, конечно, важен сам по себе, в том числе, вернее, прежде всего на фоне нарастающих социальных и экономических проблем. Но сегодня он для Иревана превратился еще и в этакую «политическую лакмусовую бумажку». Отношения с Москвой после прихода к власти Пашиняна испорчены всерьез и надолго. И самое пугающее для Иревана, в то же время Азербайджан, без стратегических уступок со своей стороны, подтверждает свой статус надежного и предсказуемого партнера. В Баку защищают свои интересы и проводят независимый курс, но воздерживаются от «мелких гадостей» в адрес Москвы в расчете на чьи-то аплодисменты, и это не ускользает из внимания по крайней мере думающей части российского политического истэблишмента. И теперь для Иревана, кроме двух интервью президента Азербайджана российским СМИ, «архивного слива» насчет служившего в «Армянском легионе» вермахта деда Никола Пашиняна, явного недовольства Москвы репрессиями в адрес «карабахцев» и заявления Лаврова о поэтапном урегулировании добавилась еще и «газовая отповедь» Путина. И можно представить себе, с каким напряжением власти Армении пытаются понять: их страна — все еще «любимый форпост» России или уже нет? И Армению «сняли с довольствия», просто Николу Воваевичу этого не сообщили? Россия отказывается от Армении? Или только готовится «зачистить» верхушку власти и сменить Пашиняна на кого-то более удобного для себя?

И самое главное, сеанс такого вот гадания «на газовой гуще» или, если вспомнить нашумевший номер Миши Галустяна, «на газе без воды», разворачивается в Армении на фоне показательных событий в военной сфере. Азербайджанская армия проводит свои масштабные учения, которые, напомним, изрядно напугали Иреван. Здесь в ответ устроили свою «игру в войнушку», пообещали задействовать РСЗО «Смерч», но вот получается все как-то неуверенно. И неубедительно. Прежде всего, в числе участников учений не заявлены расчеты «Искандеров», которые, если верить, Россия «предоставила» Армении, но относительно которых нет полной ясности, руки чьих офицеров лежат на их пультах управления. Нет даже ракет «Точка-У». Плюс ко всему в Армении прекрасно понимают: устроить ответную «демонстрацию силы» не получилось и не получится. А вот повод задуматься, к чему готовятся в Баку и какое оружие теперь есть в азербайджанских арсеналах, есть, и серьезный. В прифронтовую зону, где проходят учения, выехал министр обороны Закир Гасанов. В учениях уже «проявились» «Полонезы» и «ЛОРА». Уже отработана передислокация войск в ночное время, теперь тренируются расчеты разведывательных БПЛА. А то, что с беспилотниками шутить не стоит, в Армении поняли еще в апреле 2016 года. Были определенные надежды на российские системы ПВО, но после того, что с этими новейшими комплексами проделали турецкие боевые «Байрактары», в Армении явно чувствуют себя неуютно. Американские «мозговые центры» публикуют сенсационные данные о стоящих на вооружении азербайджанской армии в Нахчыване РСЗО «Тигр». Противостоять всему этому без внешней поддержки Армении не стоит и надеяться. Но вот от кого Армения может ее получить? От России? Нынешнее развитие событий на российском треке не дает поводов для оптимизма. От Запада? По горячим следам победы «шашлычной революции» Пашиняна такие надежды еще могли существовать, но сегодня — увы и ах. Отправка в Сирию в состав российской военной миссии армянских саперов, подготовленных с помощью США — не тот шаг, после которого в Вашингтоне посчитают Армению партнером, с которым имеет смысл вести дела и вообще о чем-то договариваться. Закрытие европейского неба для армянских авиаторов, обслуживавших в Африке интересы «кремлевского повара» Пригожина — еще один, и еще более серьезный «месседж». Несмотря на все мелкие «шпильки» в адрес Москвы, подпорченные отношения с РФ и революционный «флер», Армению Запад считал и считает безнадежным форпостом России.

А это значит, что азербайджанская армия отрабатывает на учениях военные «клещи» как раз в то время, когда Иреван оказался еще и в геополитических «клещах». И армянская дипломатия терпит синхронное поражение и на российском, и на западном треке. Что уже открывает для Азербайджана принципиально иное «окно возможностей», причем и в дипломатии, и в силовом измерении, до предела сужая для Армении поле для маневра.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az