В Азербайджане выявлен 131 новый случай инфицирования коронавирусом, излечились 143, скончался один человек, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно информации, скончался гражданин 1949 года рождения, тесты на коронавирус которого дали положительный результат. Пациент ранее перенес инфаркт миокарда и страдал печеночной и хронической почечной недостаточностью.

На сегодня в стране выявлено 3 518 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 198, скончался 41 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 279 лиц, из них состояние 41 человека оценивается как тяжелое, 59 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 240220 тестов.

Minval.az