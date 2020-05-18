Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

«Обсуждалась непростая ситуация, сложившаяся в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы», — говорится в сообщении.

Пресс-служба президента Азербайджана сообщает, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили работу, проводимую в сфере борьбы с коронавирусной пандемией, обменялись мнениями о мерах, осуществляемых в этом направлении на погранично-пропускных пунктах наших стран в условиях взаимодействия.

Подчеркнув успешное развитие отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией во всех сферах, главы государств также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в постпандемический период.

Minval.az