Испытания отечественной лазерной системы самонаведения (HGK-84 LAB) для авиационных ракет прошли успешно.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

На странице ведомства в Twitter размещен ролик с кадрами тестового испытания.



Minval.az