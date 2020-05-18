Испытания отечественной лазерной системы самонаведения (HGK-84 LAB) для авиационных ракет прошли успешно.
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
На странице ведомства в Twitter размещен ролик с кадрами тестового испытания.
Испытания отечественной лазерной системы самонаведения (HGK-84 LAB) для авиационных ракет прошли успешно.
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
На странице ведомства в Twitter размещен ролик с кадрами тестового испытания.
Турецкие беспилотники уничтожили в Ливии ещё один российский комплекс «ПанцирьС1» вблизи Аль-Джуфры.
И подтвердил наличие израильского противоракетного комплекса «Железный купол» у Азербайджана
Продолжаются учения, проводимые с привлечением различных видов войск.
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Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020 год, состоялись тактико-специальные учения подразделений специального назначения.