Азербайджан модифицировал все вооружение и ракетные системы, более того, у нашей страны имеется «недавно произведённая» ракетная система, вдвое превосходящая «Искандер».

Об этом сказал генерал-лейтенант запаса азербайджанской армии Яшар Айдемиров.

«Армения владеет устаревшей реактивной системой залпового огня БМ — Град. Потом они закупили реактивную систему залпового огня, поражающую объекты на расстоянии 80 км. В армии врага имеются и самоходные артиллерийские установки. Снаряды же общие, Д-20, Д-30 и т.д. В Азербайджане же имеются модифицированные и заново произведенные современные формы всех этих систем. Они приобретены у Беларуси, Израиля, ЮАР и других государств. У нас имеется очень сильное военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. Азербайджан может закупить оружие и технику у ведущих государств на военном рынке – у Китая и России. Способна ли Армения на это? Конечно же, нет», – сказал Айдемиров агентству «Репорт».

По его словам, противник несколько лет назад проводили большую пропаганду, создавал ажиотаж в связи с зенитно-ракетным комплексом «Искандер». При этом генерал-лейтенант подтвердил наличие израильского противоракетного комплекса «Железный купол» у Азербайджана.

«Якобы этим оружием они ударят по Азербайджану и др. У нас же тогда имелась произведенная Израилем система противоракетной обороны с железным куполом («Железный купол»). У Азербайджана имеется недавно произведённая ракетная система, вдвое превосходящая «Искандер». Однако есть и такие системы, которые Верховный главнокомандующий не обнародовал. Потому что на выступления Армении Азербайджан отвечает не словами, а делом. На военном параде или на учениях мы демонстрируем новое оружие. Как армяне будут модифицировать 40-летние танки Т-72? В Азербайджане же все танки Т-72 модифицированы. В оснащении нашей армии есть танки Т-90», – рассказал Айдемиров.

Minval.az