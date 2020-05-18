18 мая исполнилось 28 лет со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана. 237 погибших, 67 попавших в плен, десятки тысяч ставших беженцами (сегодня в различных регионах Азербайджана живут 77 тысяч вынужденных переселенцев из Лачина), оккупация самого города Лачин и 120 сел, земель, где находились ценнейшие памятники истории и архитектуры — это априори тяжелые потери и большая трагедия. Но у захвата Лачина есть и особое «измерение». Оккупация Лачина — это первый прецедент армянских территориальных захватов за пределами бывшей НКАО, к тому же именно через Лачин проходила и проходит автомобильная дорога из Гориса в Ханкенди.

Азербайджан в связи с годовщиной оккупации Лачина выступил со специальным заявлением. Баку напомнил и о четырех резолюциях СБ ООН, и о деле «Чирагов и другие против Армении», подчеркнул, что «территориальная целостность и суверенитет Азербайджана в пределах международно признанных границ, включая Нагорный Карабах и другие прилегающие районы, признаются международным сообществом», что «мировое сообщество категорически не приемлет оккупацию азербайджанских территорий, и «продолжение военной оккупации азербайджанских территорий никогда не приведёт к преследуемым Арменией целям». В переводе: армянские войска должны быть выведены со всей территории Азербайджана, и точно так же на всей территории в рамках международно признанных границ должно быть гарантировано возвращение беженцев.

Такую позицию Азербайджан декларирует не впервые. Но применительно к Лачинскому району она получает особое прочтение — из-за регулярно всплывающей в околопереговорных дискуссиях темы «Лачинского коридора». По понятным причинам, судить о том, что конкретно обсуждается в рамках дипломатического урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, можно только с изрядной долей допуска: переговоры проходят в «закрытом режиме». Иное дело — «утечки», «выкладки» и «версии» уже в околопереговорном экспертном сообществе, где даже самый беглый анализ всех «утечек», «выкладок» и «версий», в той или иной степени связанных с темой «Лачинского коридора», потребует изрядное количество времени и компьютерной памяти. Если верить этим «утечкам», еще в конце девяностых на переговорах «вопрос Шуши и Лачина» проходил «отдельной строкой». Армения всячески пыталась «застолбить» на переговорах сохранение «Лачинского коридора» между своей территорией и Карабахом, причем настаивала, чтобы коридор этот был достаточно широк и его невозможно было «простреливать» даже из «серьезной» артиллерии— в СМИ мелькали цифры даже в 60 километров, и в этом случае в его состав «включался» весь Лачинский и даже Губадлинский район. Более того, еще на ранних стадиях конфликта возник и план территориального размена — знаменитый «план Гобла», где Лачинский район оставался за Арменией, но Азербайджан получал взамен Мегри и возможность сухопутной связи с Нахчываном. Как утверждали, этот план всерьез обсуждался на переговорах в 1999 году в рамках посреднической миссии замгоссекретаря США Строуба Тэлбота в регионе — она, напомним, «заглохла» после устроенного в Армении «парламентского расстрела» в октябре того же года.

Плюс ко всему, Лачинский район — самое «узкое» место между территориями Армении и Нагорного Карабаха, и планы его захвата существовали куда раньше мая 1992 года. Вслед за тем, как в 1923 году, искусственно вычленив Верхний Карабах и отделив его от Нижнего, в Азербайджане попытались нарисовать как раз между Арменией и новоиспеченной Нагорно-Карабахской автономной областью еще и Курдистанский уезд, но этот проект пришлось быстро сворачивать.

Впервые выражение «Лачинский коридор» автору этих строк довелось услышать еще в феврале 1988 года, когда только начали приходить первые сообщения о митингах в Нагорном Карабахе с требованиями «миацума». Тогда, помнится, журналисты «Бакинского рабочего» собрались в одной из редакционных комнат, где на стене висела карта Азербайджана («ньюсрумы» еще не вошли в тренд). И когда кто-то заметил, что территория Нагорного Карабаха нигде не «соприкасается» с Арменией, один из журналистов — Георгий Погосов — ткнул пальцем в Лачинский район и заявил: «А вот тут нужно провести коридор». Это, конечно, небезынтересная информация к размышлению, когда в армянской среде появились планы не только «приармянивания» Нагорного Карабаха, но и создания так называемого «Лачинского коридора» и насколько о них были осведомлены и бакинские армяне — те самые, которые сегодня в социальных сетях рассказывают слезливые истории, как они продолжают любить «интернациональный Баку» и как мечтают туда вернуться.

Но сегодня, в 28-ю годовщину оккупации Лачинского района, куда важнее сегодняшние реалии. Заявление Баку в связи с годовщиной оккупации Лачинского района представляет собой недвусмысленный месседж: Иревану не стоит рассчитывать на реализацию сценариев, предусматривающих «международные гарантии» на долгосрочный вывод из-под суверенитета Азербайджана части территории нашей страны, неважно, Нагорного Карабаха, «Лачинского коридора» или еще чего-нибудь. Официальный Баку «поднимает планку» на переговорах, и заявление внешнеполитического ведомства это еще раз подтвердило. Азербайджан по сути дела уже закрыл «Лачинский коридор» — по крайней мере в политическом и дипломатическом прочтении.

Более того, есть тут и еще одна сторона вопроса. Версии, в той или иной степени связанные с «Лачинским коридором», могут заметно отличаться между собой, предусматривать, что этот самый «коридор» будет временным или постоянным, определять разную его «ширину» и режим контроля, но все они предусматривают, что между Баку и Иреваном достигнуты некие договоренности, что по крайней мере из других районов, окружающих бывшую НКАО, войска Армении уже выведены, и осталось только договориться, кто и как будет проверять «легковушки» и «грузовички», следующие из Гориса через Лачин в Ханкенди и обратно. Но в реальности армянские агрессоры выводить войска из окружающих бывшую НКАО районов не намерены. Эти территории уже переименовали в «пояс безопасности», здесь открыто продолжают «топонимическую агрессию», переименовывают Агдам в «Акна», Кельбаджар — в «Карвачар» и т.д. Еще недавно в Иреване были уверены, что могут игнорировать призывы и увещевания Минской группы ОБСЕ и обживаться на чужих захваченных землях. Но сегодня реалии уже другие. Апрельские бои 2016 года, Гызылгая-Гюннютская операция, освобождение огромных территорий на Газахском направлении, наконец выкладки военных экспертов, где Азербайджан в военных рейтингах опережает Армению на десятки пунктов — все это показывает, что продолжение оккупации становится для Иревана слишком опасным. И в годовщину оккупации Лачинского района в Азербайджане стартуют масштабные военные учения, охватывающие и «основную» территорию страны, и Нахчыван. Что представляет собой еще более красноречивый, чем заявление МИДа, месседж: если в Иреване и дальше будут срывать переговоры, то азербайджанские военные «клещи» сработают уже не на учениях. А экспертное сообщество, в том числе и в самой Армении, обсуждает уже не «Лачинский коридор», а шансы на появление на карте Республики Западный Азербайджан.

Так что даже сбежать от наступающей азербайджанской армии по знаменитым лачинским «семи перевалам» для верхушки ханкендинского оккупационного режима может оказаться весьма проблематичным.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az