В результате совместной специальной операции Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и спецслужб Турции в городе Ван был задержан гражданин Азербайджана Адилов Салех Валех оглу 1984 года рождения, являющийся подозреваемым по делу, которое расследуется в СГБ.

Об этом говорится на официальном сайте СГБ.

в 2008 году С.Адилов вместе с другими членами радикальной религиозной группировки совершил вооруженное нападение на боевой пост «Н»-ской воинской части, дислоцированной в Тертерском районе, в результате, был убит 1 военнослужащий, еще 1 был ранен, с места происшествия были похищены оружие и боеприпасы.

С.Адилов, уклонившись от ответственности, 14 мая 2009 года покинул страну в направлении Исламской Республики Иран, откуда нелегально перебравшись в пакистанскую область Вазиристан, присоединился к террористической группировке Вугара Гаджизаде, входящей в террористическую организацию «Талибан».

После уничтожения В.Гаджизаде силами антитеррористической коалиции в 2010 году С.Адилов возглавил указанную группировку. В 2014 году при попытке проникнуть в Сирию через Турцию по поручению «Талибана», он был арестован в Иране местными правоохранителями. Освободившись в 2019 году, С.Адилов нелегально перебрался в Турцию и скрылся на территории этой страны.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении С.Адилова.

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