Генерал-лейтенант Афган Вели оглу Нагиев освобожден от должности заместителя начальника Государственной пограничной службы Азербайджана по международным связям.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Генерал-лейтенант Афган Вели оглу Нагиев освобожден от должности заместителя начальника Государственной пограничной службы Азербайджана по международным связям.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2020/05/15 19:00
Раздел: Азербайджан, Важно
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