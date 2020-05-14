К содержанию

Трамп заверил Ильхама Алиева в поддержке переговоров по Карабаху

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

«Уважаемый господин президент.

От имени американского народа передаю Вам и азербайджанскому народу искренние приветствия и поздравления по случаю 28 Мая — Дня Республики. Соединенные Штаты всемерно поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана.

Соединенные Штаты и Азербайджан около 30 лет сотрудничали во имя укрепления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу и построения блестящего будущего для двух великих народов. Мы ценим существенный вклад Азербайджана в эти сферы, поощряем все шаги, направленные на стимулирование демократического управления, которое мы обещали поддерживать, а также на защиту прав и свобод. В период, когда мы столкнулись с пандемией коронавируса, Соединенные Штаты находятся рядом с азербайджанским народом. Как один из сопредседателей Минской группы мы продолжим наше участие в поддержке переговоров по устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Прошу принять мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю 28 Мая — Дня Республики», — говорится в письме.

Minval.az

Дата: 2020/05/14 20:21

1589493870
1589487687

Раздел: Азербайджан, Важно

Просмотров:

426

 Новости друзей

 Новости друзей

Другие новости раздела

AZAL доставил из Киева 197 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана 14 мая выполнил чартерный рейс из Киева в Баку. Этим рейсом в Азербайджан были доставлены 197 наших граждан.

Слухи об изнасиловании сестер в Агджабеди не подтвердились

Генпрокуратура опровергла сообщения об изнасиловании двух сестер в Агджабеди.

Сель в Исмаиллы заблокировал автодорогу

Сегодня вечером проливные дожди вызвали селевые потоки на территории Исмаиллинского района.

Нацсовет аннулировал лицензию на спутниковое вещание Real TV

Аннулирована лицензия на спутниковое вещание Real TV.

Поставки азербайджанской нефти в Азию резко возросли

Азербайджан в апреле 2020 года значительно увеличил поставки нефти в Азию, благодаря росту спроса в Китае, считают

Баку: В основе оккупационной политики Армении лежит терроризм

»Вопрос превращения героизации фашизма в государственную политику в Армении неоднократно поднимался Азербайджаном на самом высоком уровне».

Минобороны — о страхе Армении перед учениями ВС Азербайджана

Предстоящие широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии, вне всякого сомнения, напугали военно-политическое руководство Армении.

Лавров вновь обсудил Карабах с армянским коллегой

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном нагорно-карабахское урегулирование, сообщает МИД РФ.

Главред азербайджанского информпортала попал под арест

На основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в связи с