В соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики Министерством юстиции принимаются последовательные меры во всех структурных подразделениях, в том числе в пенитенциарных учреждениях.

Как говорится в сообщении Министерства юстиции, согласно правилам особого карантинного режима, в пенитенциарных учреждениях перешли на усиленный режим работы, постоянно проводятся дезинфекционные работы, ежедневная термометрия сотрудников, осужденных и арестованных лиц, при выявлении недуга производится немедленная изоляция и обследование лиц.

Также временно приостановлен въезд граждан в пенитенциарные учреждения, прекращены свидания с осужденными и арестованными, а также прием принесенных передач. Сотрудники и другие соответствующие лица (адвокаты, следователи, врачи и т. д.) и транспортные средства впускаются в учреждения в особом порядке в соответствии с карантинным режимом.

В пенитенциарных учреждениях, в том числе в исправительном учреждении №13, среди осужденных и сотрудников были проведены обследования на COVID-19. Поскольку результаты теста оказались положительными у 33 осужденных, их немедленно изолированы, поместили на карантин и приняли соответствующие меры лечения. Состояние пациентов в настоящее время стабильное, они находятся под наблюдением врача.

В целях предотвращения распространения пандемии в пенитенциарных учреждениях продолжаются комплексные дезинфекционные, медицинские, профилактические и другие превентивные мероприятия.