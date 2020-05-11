Позиция США по нагорно-карабахскому конфликту не изменилась.

Об этом сказали в Государственном департаменте США отвечая на запрос Trend о принятии Сенатом штата Миннесота резолюции по «признанию» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

«Политика США не изменилась. Соединенные Штаты не признают Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Являясь страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены оказанию сторонам помощи в достижении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, основанного на принципах Хельсинкского заключительного акта — неприменение или угроза применения силы, территориальная целостность, равные права и самоопределение народов. США по-прежнему полностью вовлечены в усилия Минской группы по достижению этой цели», — сказали в Госдепе.

Minval.az