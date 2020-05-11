Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев — председатель Движения неприсоединения на состоявшемся по его инициативе 4 мая текущего года саммите ДН, посвященном борьбе с вирусом COVID-19, заявил о выделении правительством Азербайджана пожертвований Всемирной Организации Здравоохранения для государств-членов ДН, остро нуждающихся в этой сфере.

Как сообщает АПА, в связи с этим 11 мая в штаб-квартире ВОЗ в Женеве было подписано «Донорское соглашение между Азербайджанской Республикой и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)».

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