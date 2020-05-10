В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом, 30 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Отмечается, что умер пациент 1949 года рождения, страдавший артериальной гипертензией, почечной недостаточностью, сахарным диабетом.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2519 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1650 человек вылечился, 32 человекв умерли, 837 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 33 из них оценивается как тяжелое, 40 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 193411 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az