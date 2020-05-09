В Азербайджане отмечено 143 новых случая заражения COVID-19, еще 44 человек выздоровели и были выписаны домой, объявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Три человека, 1942, 1944 и 1956 годов рождения, с положительным результатом на COVID-19, умерли.

На сегодняшний день в нашей стране диагностировано 2 422 человека с коронавирусной инфекцией, 1 620 из них прошли лечение, 31 человек скончался. 771 человек проходит лечение в больницах особого режима, 29 из них находятся в тяжелом состоянии, 41 — средней тяжести, а состояние других стабильное.

За прошедший период было проведено 188 950 тестов для выявления новых случаев заражения.

Minval.az