Речь премьер-министра страны, на протяжении почти 30 лет удерживающей в оккупации территории Азербайджана, нарушив тем самым нормы и принципы международного права, страны, поправшей фундаментальные права более миллиона азербайджанцев, страны, в которой героизация фашистов является нормой жизни, ничто иное, как верх лицемерия, заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя визит премьер-министра Армении в оккупированную Шушу в целях празднования там «Дня Победы».

«Ни во что не ставя требование положить конец оккупации международно признанной территории Азербайджана, отраженное в резолюциях Совета Безопасности ООН, Пашинян, выступая с «победоносной» речью в оккупированном азербайджанском городе Шуша, вероятно, понимает, что, оправдывая необоснованные территориальные притязания к Азербайджану, своим безответственным поведением сводит на нет возможности мирного урегулирования конфликта.

Подобное поведение армянского руководства наглядно свидетельствует о том, что страна-оккупант на переговорах по урегулированию конфликта занимает лживую позицию, целью которой является затягивание опасного статуса-кво.

Однако это намерение Армении никогда не осуществится. Азербайджан освободит оккупированные территории и восстановит свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Иного пути решения конфликта, обеспечения мира и безопасности в регионе не существует», — сказала официальный представитель МИД Азербайджана.

Minval.az