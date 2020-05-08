Строительство и использование гидроузлов и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» регулируются на самом высоком уровне. В связи с этим между Азербайджаном и Ираном подписан международный документ.

Об этом в пятницу сказал Trend первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли, комментируя обсуждения, идущие в последнее время в местной прессе вокруг вопроса строительства гидроузлов и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы».

Гусейнли подчеркнул, что в Соглашении в соответствии с требованиями резолюций ООН вновь в однозначной форме подтвержден вопрос территориальной целостности Азербайджана. Также запрещается передача охраны и эксплуатации этих гидроузлов на временной либо постоянной основе физическим или юридическим лицам третьей страны.

«Это означает, что этими двумя узлами и ГЭС могут пользоваться только Азербайджан и Иран. Наряду с этим, на поверхности воды после заполнения гидроузлов, текущая линия государственной границы будет определена и закреплена в качестве границы между двумя государствами. То есть использование ГЭС третьим государством просто невозможно. Желающие ознакомиться с соглашением или его положениями могут зайти на сайт e-qanun.az, и ознакомиться с этим международным документом», — сказал Али Гусейнли.

Коснувшись причин, которые вызвали необходимость в строительстве данных сооружений, и влиянии этого вопроса на отношения между Ираном и Азербайджаном в текущей геополитической ситуации, вице-спикер отметил, что строительство гидроузлов не новый вопрос, его корни уходят еще в советские времена.

«История строительства гидроузлов и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз относится к временам бывшего СССР. В 1988 году между Советским Союзом и Ираном было заключен долговременный договор об экономическом, торговом и научно-техническом сотрудничестве. Согласно тому документу, было достигнуто двустороннее соглашение по поводу строительства и эксплуатации гидроузлов и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы». Позже в связи со старением и выводом из эксплуатации технологического оборудования, по поручению Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 1992 году была создана независимая экспертная группа, и проекты были разработаны заново. После того, как часть территорий Азербайджана была оккупирована Арменией, сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в этом направлении было приостановлено. В последующий период работы по строительству вышеуказанных гидроузлов и ГЭС проводились только со стороны Ирана. В феврале 2016 года между правительствами Азербайджана и Ирана было подписано Соглашение о продолжении строительства, эксплуатации, использования энергетических и водных ресурсов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз. Это было достигнуто как раз благодаря дружественным отношениям между двумя странами», — сказал Али Гусейнли.

По его словам, причина того, что Соглашение попало в повестку прессы по прошествии четырех лет после подписания, видимо заключается в том, что проведение интенсивных работ на этой территории раздражает Армению, и тех, кто занимает враждебные позиции в отношении Азербайджана.

«С другой стороны, глядя на обсуждения среди местной общественности вокруг этого вопроса можно понять, что целый ряд распространяемых мнений связан с неосведомленностью и непрофессионализмом. В том числе политическая и правовая грамотность «экспертов», которые комментируют данный вопрос, на низком уровне. Тем не менее, недопустимо умышленно участвовать в этой кампании, или быть ее частью.

Вопрос вполне понятный и однозначный. Договор, подписанный в феврале 2016 года, является международным документом, который ссылается на на территориальную целостность Азербайджана и признает ее. Это соглашение – документ, подтверждающий суверенное право и юрисдикцию Азербайджана на оккупированные территории. Любые мнения, заявления, резолюции международных организаций, и в частности, подписанные между двумя государствами соглашения, которые подтверждают и принимают территориальную целостность Азербайджана – мощный удар по территориальным претензиям Армении к Азербайджану», — подытожил Али Гусейнли.

Minval.az