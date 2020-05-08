Руководитель представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас прокомментировал возможность безвизового сообщения между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает АПА, об этом он рассказал в ходе виртуальных обсуждений с Молодыми европейскими послами.

Посол отметил, что между Азербайджаном и ЕС уже существует договоренность о реадмиссии и упрощении визового режима и по сравнению с другими странами это облегчает поездки граждан Азербайджана в страны ЕС. Отвечая на вопрос о возможности безвизового сообщения между Азербайджаном и ЕС, посол сказал, что это возможно: «Это нелегкий процесс, но достижимая цель».

К.Янкаускас указал в качестве примера на то, что некоторые из стран «Восточного партнерства» уже имеют безвизовое сообщение с ЕС.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли будущем членство Азербайджана в ЕС, руководитель представительства ЕС в Азербайджане сказал, что в настоящее время официальная позиция правительства Азербайджана заключается в официальном партнерстве с ЕС.

Minval.az