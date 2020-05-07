Наемники из российской «ЧВК Вагнера» воюют в Ливии, сообщили в среду дипломаты ООН со ссылкой на доклад экспертов о введении в стране эмбарго на поставки оружия. Эксперты заявили, что не могут самостоятельно проверить, сколько бойцов находится в Ливии, но оценивают их размещение в диапазоне от 800 до 1200 человек.

Это первый случай, когда ООН подтвердила заявления, впервые прозвучавшие в американских СМИ, что ЧВК поддерживает ливийского фельдмаршала Халифу Хафтара, отмечает «Коммерсант». Москва отрицает ответственность за развертывание группы в Ливии.

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«Было установлено присутствие частных военных оперативников из «ЧВК Вагнера» в Ливии с октября 2018 года»,— говорится в докладе ООН, по словам нескольких дипломатов, которые говорили с AFP на условиях анонимности, поскольку документ еще не был обнародован.

Однако в документе, представленном 24 апреля в Совет Безопасности ООН, говорится, что между бойцами «Вагнера» и командованием Хафтара существует напряженность. Он также подтверждает присутствие еще одной частной российской охранной компании — Российских систем безопасности, в документе говорится, что они «обеспечивают техническое обслуживание и ремонт военной авиации».

МИД России 27 апреля опроверг публикации в арабских СМИ о гибели 10 апреля наемников «ЧВК Вагнера», воюющих на стороне Ливийской национальной армии. По информации арабских СМИ, в ходе боев в районе города Салах-ад-Дин был уничтожен штаб оперативного управления «ЧВК Вагнера».

В январе президент РФ Владимир Путин отметил: если в Ливии «и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии. В подтверждение своих слов Эрдоган показал журналистам фотографию, на которой, по его словам, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, возглавляющим Генштаб, снят глава ЧВК «Вагнер».

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