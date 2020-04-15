«Кажется, Владимир Путин взял пример с турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана: по информации издания Bild, теперь он также «экспортирует» сирийскую гражданскую войну в Ливию».

«На юге и востоке Сирии со стороны контролируемой государством российской частной военной компании «ЧВК Вагнера» началась беспрецедентная кампания по вербовке сирийских бойцов», — пишут журналисты Мохаммад Раби и Юлиан Репке.

«Как подтвердили Bild свидетели, российская компания наемников принимает в свои ряды молодых сирийцев. Цель: сначала обучить их, а затем отправить на гражданскую войну в Ливии. Там они должны воевать на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара, чтобы помочь ему одержать победу и «установить мир» в стране в соответствии с видением российского руководства».

«Прежде всего в граничащей с Израилем южносирийской провинции Кунейтра, а также вблизи восточносирийского города Дайр-эз-Заур «Вагнер» пытается привлечь молодых сирийцев на гражданскую войну в Северной Африке. Некоторые из них являются бывшими повстанцами, которые «примирились» с режимом Асада», — говорится в статье.

«Им обещают, что «они получат крупную денежную выплату и их больше не будут преследовать для прохождения службы в сирийской армии», сказал в разговоре с Bild один свидетель из Кунейтры».

«Как узнал Bild из нескольких источников, договоры с «Вагнером» пока действуют три месяца. Сирийским бойцам обещают выплачивать жалованье в размере 1 тыс. долларов (около 913 евро) в месяц. От 25 тыс. до 50 тыс. долларов они или их семьи получат в случае, если они будут ранены или убиты в Ливии», — передают авторы статьи.

По словам сирийского журналиста Анвара аль-Рифая, Россия уже «обучила десятки наемников, чтобы они воевали за войска Хафтара в Ливии».

«По его словам, на данный момент более 100 мужчин из Кунейтры приняли коварное предложение российской фирмы наемников. По информации Bild, их может быть уже в три раза больше. Аль-Рифай критикует: «Россия использует плохое финансовое положение людей, чтобы привлечь больше молодых мужчин для своих боевых действий в Ливии».

«По информации Bild, наемников, а также множество оружия для военачальника Хафтара отправляют в Ливию на самолетах с российской авиабазы в сирийской Латакии. В этом году кремлевской армией было осуществлено уже 83 таких перелета, сообщают наблюдатели».

«Таким образом, Россия вопиющим образом нарушает все подписанные ею заявления ООН, оружейное эмбарго в отношении Ливии, а также итоговое заявление Берлинской конференции по Ливии от 19 января 2020 года. В нем Россия собственной подписью призывала воздержаться от «вербовки наемников» для войны в Ливии», — подчеркивает издание.

Речь идет о «по-настоящему циничном использовании конфликта в Сирии для подогревания конфликта в Ливии», считает эксперт по Ливии Одед Берковиц. «По его мнению, расчет Кремля состоит в том, чтобы укрепить Ливийскую национальную армию под командованием генерала Хафтара, которая «потерпела неудачи после того, как Турция начала свою официальную военную интервенцию в Ливии». Одновременно использование сирийских наемников с помощью (псевдо) частной военной компании «ЧВК Вагнер» дает Кремлю возможность «продолжать правдоподобно отрицать свое участие в конфликте», — говорится в статье.

«То есть эта стратегия абсолютно аналогична стратегии на оккупированной Восточной Украине. Здесь Россия тоже на протяжении нескольких лет утверждает, что не является стороной конфликта, однако с помощью своих марионеток контролирует боевые действия на 100%», — указывают журналисты.

«В своей стратегии отправки в Ливию сирийских наемников Россия следует примеру Турции, которая применяет этот метод уже с января — только сирийские наемники Эрдогана поддерживают признанное временное правительство Ливии, а не повстанческого генерала Хафтара».

По мнению эксперта Берковица, между Турцией и Россией есть одно решающее отличие: «Турция осуществляет интервенцию официально и открыто оказывает военную поддержку временному правительству Ливии. Россия же теперь делает это неофициально и скрыто», — передает издание.

«Неудивительно, — отмечают авторы статьи. — Ведь официально Кремль призывает генерала Хафтара прекратить боевые действия. Но неофициально он хочет решить войну в пользу своего протеже».

Как стало известно Bild вечером вторника из сирийского региона Кунейтра, 19 из 70 рекрутированных мужчин в одном из городов региона уже вернулись обратно. Причина: по прибытии в Хомс российские инструкторы объявили им, что они должны будут принимать участие в боевых действиях в Ливии на стороне генерала Хафтара. Но в их договорах значилось лишь, что они должны «охранять нефтяные объекты в Ливии». В связи с этим почти треть мужчин отказались воевать за Хафтара и Путина. Других, по информации источника, в ближайшие дни отправят на самолетах в Ливию.

Minval.az