Подготовку к пуску украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вільха-М» («Ольха-М») показали на видео. Соответствующий ролик на Facebook выложил Генштаб Вооруженных сил страны.

В подписи к ролику отмечается, что одноименная программа предполагает создание высокоточных 300-миллиметровых реактивных боеприпасов с максимальной дальностью более 100 километров.

Испытания «Вільха-М» проходили на государственном полигоне в Одесской области с 24 по 26 апреля. Там же с 25 по 30 апреля проходят тесты крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун».

В феврале РСЗО «Ольха», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор.НЕТ» была названа противороссийским оружием, напоминает Лента.ру. «Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорилось в статье.

Minval.az