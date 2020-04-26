Жители Пхеньяна живут в привычном ритме, несмотря на распространяемые западными СМИ сообщения о смерти Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в КНДР.

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По его данным, на улицах северокорейской столицы спокойная обстановка, в центральной части города немноголюдно из-за действующих в стране карантинных мер.

Центр Пхеньяна практически свободен от автомобилей, что ничем не отличается от других выходных дней. Заведения общепита и торговые точки работают в обычном режиме, никаких дополнительных сил безопасности на улицах не видно.

Minval.az