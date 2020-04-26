В КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты.

Как пишет «Лента.ру», сообщения появились в материале The Washington Post, издание ссылается на источники.

По информации источников издания, жители начали запасаться всем — от стирального порошка до риса, электроники и алкогольных напитков, консервов и сигарет.

Кроме того, сообщается, что в стране прервано железнодорожное сообщение с Китаем.

Подобные сообщения начали появляться после того, как вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она ссылалась на «очень солидный источник». При этом японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Minval.az