Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил об отставке, сообщает 13 канал израильского телевидения.

«Министр здравоохранения Яаков Лицман объявил в субботу премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что он хочет уйти со своего поста и просит о портфеле министра жилищного строительства», — говорится в сообщении телеканала.

Журналисты телеканала отмечают, что глава минздрава столкнулся с серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений.

Сообщается также, что об отставке с поста главы минздрава Лицмана некоторое время назад просил премьер-министр Нетаньяху. Занимающая 8 депутатских кресел в 120-местном Кнессете партия «Яадут А-Тора», возглавляемая Лицманом, на протяжении многих лет входит в состав правительств под руководством Биньямина Натеньяху.

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