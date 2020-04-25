Несколько сотен берлинцев собрались в субботу на акцию протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса, полиция задержала несколько наиболее активных участников, передает РИА Новости.

Акция должна была пройти на Площади имени Розы Люксембург, однако полиция перекрыла проход к ней. В результате на самой площади на момент начала митинга (15.30 местного времени) находились не более 100 участников акции, остальные собрались на прилегающих улицах.

Главным требованием протестующих было «восстановление конституционных прав». Ограничительные меры они считают нарушением своих гражданских и экономических прав. Среди лозунгов на плакатах были: «Немедленно отменяйте нарушение гражданских прав!», «Очнитесь! Что происходит с конституцией?», «Те, кто считают, что снижение заболеваемости связано с самоизоляцией, видимо, думают, что по этой же причине на улице хорошая погода».

Некоторые участники протеста пришли с йога-матами и медитировали.

Полиция напоминала гражданам, что по действующим правилам, принятым властями города для борьбы с эпидемией, запрещено собираться в группы более двух человек, в противном случае это нарушает распоряжения городского сената и федерального закона о защите от инфекционных заболеваний.

Примерно спустя час по настоятельным просьбам полиции основная масса протестующих начала расходиться. Полиция не применяла спецсредств для их разгона, но задерживала наиболее активных протестующих, что сопровождалось неодобрительным гулом толпы.

Minval.az