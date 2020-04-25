В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

По ее данным, нет свидетельств того, что люди с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 защищены от него. В этой связи ВОЗ предостерегла страны мира от использования «паспортов иммунитета» или «безрисковых сертификатов» для переболевших. В организации считают, что подобные практики фактически могут увеличить риск распространения инфекции, так как люди с подобными бумагами, вероятно, могут игнорировать стандартные меры безопасности.

Minval.az