Турция эвакуирует граждан из США в рамках мер по противодействию коронавирусу нового типа (Сovid-19), сообщает Анадолу.

Третий спецрейс авиакомпании Turkish Airlines с 354 турецкими гражданами на борту вылетел из Международного аэропорта Вашингтон Даллес.

После паспортного контроля всем гражданам померили температуру, провели медосмотр. Среди пассажиров семеро детей.

Граждан в аэропорту проводил посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

Кылыч выразил удовлетворение тем, что столь масштабную операцию по эвакуации граждан удалось осуществить в краткий срок.

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