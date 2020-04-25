Самодельные защитные маски не сильно уступают в эффективности респираторам класса N95, которые рекомендованы для медиков. Об этом говорится в исследовании Аргоннской национальной лаборатории США, которое опубликовано на сайте журнала ACS Nano.

Ученые пришли к выводу, что маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.

Худшие результаты показали однослойные маски: они свободно пропускали наиболее мелкие частицы распыляемых в воздухе жидкости и частиц твердой материи.

Специалисты также оценили эффективность самодельных и медицинских масок в зависимости от их прилегания к лицу. Способность фильтрации частиц падала почти в два раза у всех типов масок, если оставался зазор между кожей и защитным средством.

Minval.az