Власти Китая направили в Северную Корею группу специалистов, в которую вошли медицинские эксперты. Об этом сообщило агентство Reuters.

Агентство предполагает, что визит китайской делегации связан с появившимися ранее слухами о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

По информации Reuters, группа во главе с высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая отправилась в Северную Корею 23 апреля.

Ни в Пекине, ни в Пхеньяне пока не ответили на запрос агентства о поездке.

Напомним, на прошлой неделе телекомпания CNN сообщила об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им операции. Он не появлялся на публике с 12 апреля.

Позже южнокорейские СМИ заявили, что «пропавший» лидер Северной Кореи находится на частной пляжной вилле на берегу Японского моря. Глава страны покинул Пхеньян из-за опасности заразиться коронавирусом.

Minval.az