В Антарктиде впервые нашли пластиковый мусор, пишет «Лайф» со ссылкой на Marine Pollution Bulletin. Сообщается, что австралийские учёные проанализировали образцы льда с восточного побережья материка и обнаружили внутри них почти сотню частиц микропластика.

Концентрация их составила примерно по 12 штук на литр. Стоит отметить, что этому мусору как минимум больше десятка лет — исследованный лёд извлекли ещё в 2009 году.

Исследователи подчеркнули, что эти частицы заметно крупнее ранее найденных в Арктике. Это наводит экспертов на интересное предположение: если в Северный ледовитый океан пластиковый мусор могло принести течением и он по пути постепенно измельчался, то в Антарктиде он, похоже, появился из какого-то местного источника загрязнения и быстро замёрз. То есть, по мнению учёных, пластик оказался сравнительно крупным, потому что во льду он разлагается намного медленнее, чем в воде.

По составу найденных частиц специалисты сделали вывод, что мусор может оказаться остатками одежды и экипировки туристов и исследователей, а также рыболовных снастей.

Учёные также выразили опасения, что расположенный на берегах Южного океана мусор серьёзно вредит всей экосистеме Антарктики — обитающие там мелкие рачки (антарктический криль) могут принять эти частицы за пищу. Надо сказать, что эти существа — важнейшее звено в пищевой цепи океана. Криль — основная еда для пингвинов, морских птиц, многих видов рыб, ластоногих, а также усатых китов.

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