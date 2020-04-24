Запуск Ираном военного спутника является тревожным развитием событий и идет вразрез с резолюцией СБ ООН 2231 от 2015 года.

Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщили британские СМИ со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

«Сообщения о запуске Ираном спутника, с применением технологий баллистических ракет, представляет собой значительный предмет для беспокойства и не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», — заявил представитель министерства.

При этом в министерстве напомнили о «существенном и долговременном беспокойстве» Великобритании и ее партнеров в связи с иранской ракетной программой, которая, по мнению Лондона, угрожает региональной стабильности.

Ранее Корпус стражей Исламской революции проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием «Нур» выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

Minval.az