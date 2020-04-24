Полиция австралийского Сиднея конфисковала партию бутылок с водой из Ирана: оказалось, что в них перевозили жидкий наркотик. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что груз содержал почти 160 литров жидкого метамфетамина на сумму более 80 миллионов австралийских долларов (примерно 50,7 миллиона долларов США).

Сотрудники спецназа арестовали двух мужчин в возрасте 48 и 33 лет — полагают, что именно они занимались контрабандой жидкого наркотика. После этого в их домах провели обыск, где изъяли еще больше улик.

Издание указывает, что арестованные были под подозрением с начала апреля. Вскоре мужчины должны предстать перед судом.

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