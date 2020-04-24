В Корейской народной армии в последнее время участились инспекции артиллерийских подразделений, а также активность военной авиации, сообщил в пятницу журналистам глава оборонного ведомства Южной Кореи Чжон Ген Ду.

По его словам, в КНДР, наравне с обычными стрельбами, проходят и широкомасштабные артиллерийские учения, а также испытания ракет, в том числе типа «земля-вода» и «воздух-земля».

«Эти действия Северной Кореи лишь нагнетают напряженность в регионе», — цитирует «Интерфакс» южнокорейского министра.

Minval.az