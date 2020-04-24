Миллионы мусульман по всему миру проведут священный месяц поста Рамазан в самоизоляции по причине введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

Обычно в Рамазан мусульмане собирались в мечетях, домах и на улицах для молитвы, а также организовывали ифтар — вечерний прием пищи в этот месяц. Однако в 2020 году верующих призывают оставаться дома.

Так, исламское духовенство Великобритании отмечает, что нет ничего страшного в соблюдении Рамазана дома.

«Ислам является очень гибкой религией, он принимает во внимание все обстоятельства, так что молитвы, которые были бы в мечетях, можно проводить и дома, в этом нет ничего плохого, учитывая сложившуюся ситуацию», — заявил имам лондонской мечети «Фазл» Фархад Ахмад.

Он добавил, что самоизоляция является «своего рода естественным явлением во время Рамазана», а в ситуации с пандемией у мусульман появилась возможность «уделить больше времени восхвалению Бога».

Говоря о богослужениях в мечетях, Ахмад подчеркнул, что «желание совершать молитвы вместе с другими людьми в мечети — вторично по отношению к спасению жизней».

Он также подчеркнул, что ислам разрешает не соблюдать пост людям, которые «плохо себя чувствуют или болеют», а также «с беспокойством и депрессией проходят через трудности» во время пандемии.

Как сообщает в свою очередь британское издание Evening Standard, Мусульманский совет Великобритании опубликовал руководство верующим, в котором рекомендуется проводить Рамазан, поститься днем и совершать ифтар дома с семьей, используя при необходимости современные коммуникационные технологии.

Кроме того, совет организовал проведение «Большого виртуального ифтара», к которому мусульмане смогут присоединиться онлайн и вместе совершать вечернее разговение.

По данным СМИ, власти азиатских стран, где проживает большое количество мусульман, также призывают соблюдать дистанцию и оставаться дома. В ряде стран организовывают онлайн-мероприятия по проведению Рамазана.

Так, в Индии сотрудники Мусульманского культурного центра Дели, который проводит религиозные обучения, будут каждый день с 20:00 до 22:00 (18:30 — 20:30 бак.вр.) читать в прямом эфире Коран.

«Это лучший способ молиться Аллаху и обеспечить всем безопасность», — заявил председатель центра Халид Рашид Фиранги Махали.

Накануне правительство Малайзии продлило запрет на передвижения до 12 мая, а также ввело запрет на посещение молитвенных мероприятий в мечетях, однако в стране ограничения на время Рамазана расценивают как возможность провести больше времени с семьей.

«Не важно, что мы не можем вместе совершать молитвы в мечети. Возможно, Бог дает нам возможность помолиться дома вместе с нашими семьями», — заявил в телеобращении премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин.

Ранее сообщалось, что в ряде исламских странах ввели запрет на посещение религиозных объектов и закрыли доступ к местам паломничества.

Так, в Саудовской Аравии приостановили выдачу виз мусульманам, желающим совершить паломничество в Мекку и Медину. Из-за пандемии коронавируса мечети и молитвенные объекты в стране остаются закрытыми.

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о продлении запрета на посещение мечетей и других религиозных мест еще на две недели.

В Турции помимо этого ввели запрет на размещение палаток, в которых раздавали бесплатные ужины для ифтара и завтраки для сухура — приема пищи рано утром в течение Рамазана.

Minval.az