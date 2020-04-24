Лидер КНДР Ким Чен Ын жив, просто он спрятался от коронавирусной инфекции на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря.

Об этом сообщает телеканал Channel A.

Пхеньян глава Северной Кореи покинул на прошлой неделе, где существуют повышенные риски заразиться COVID-19. По слухам, вирус обнаружили у некоторых приближенных председателя Госсовета.

В курортный район Вонсан-Кальма Ким Чен Ын выехал на личном поезде со всеми повышенными санитарными мерами. Находясь в самоидоляции Ким Чен Ын будет регулярно обследоваться в медицинском учреждении, которое построено прямо на территории его виллы.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын якобы находится в критическом состоянии после операции. В КНДР это опровергали.

Minval.az