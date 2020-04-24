Пользователи сети рассказали о загадочном сообщении, которое приводит к неполадкам iPhone. Выключение девайса происходит, когда владелец смартфона или планшета Apple принимает его в любом из мессенджеров, передает испанское издание Reddit.

«Текстовая бомба» состоит из эмодзи итальянского флага и одного из символов языка синдхи. Пользователи обратили внимание, что когда владелец iPhone или iPad получает данные символы в сообщении, то устройство зависает, перезагружается или выключается. В некоторых случаях требуется полная перепрошивка устройства. Судя по сообщениям пострадавших от специфического сообщения, проблема затрагивает все смартфоны и планшеты Apple, работающие на актуальных версиях iOS и iPadOS.

Согласно комментариям в постах на Reddit, сообщение «убивает» девайсы сразу, как только появляется в уведомлениях на гаджете. Причем «текстовая бомба» работает как в нативном приложении для сообщений на устройствах, так и в сторонних мессенджерах. Судя по отзывам, Android-девайсы невосприимчивы к ошибке. На момент написания заметки Apple не отреагировала на проблему.

В феврале 2018 года пользователи iOS столкнулись с багом, который способен удаленно вывести из строя устройства Apple. Для его активации нужно было отправить владельцу iPhone или iPad сообщение с символом «знак» на языке телугу. Позже Apple выпустила внеочередное обновление, исправляющее ошибку.

Minval.az