Военная разведка США изучает может ли коронавирус быть использован в качестве биологического оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В Пентагоне отметили, что это не означает, что они верят в теорию о лабораторном происхождении вируса (эта теория по-прежнему изучается), однако теперь разведка пытается выяснить, может ли COVID-19 стать биологическим оружием.

«В своем природном состоянии вирус может быть использован в качестве биологического оружия менее продвинутыми в техническом плане группами, или страны с более продвинутой программой биологического оружия могут изменить его характеристики», — говорит Энди Вебер, экс-помощник министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты при Обаме.

Другой источник издания предположил, что противник может естественным образом кого-то заразить вирусом, а тот человек распространит его в «нужном месте».

«С точки зрения биотерроризма, COVID-19 очень доступен. Образцы есть по всему миру», — говорит Вебер.

Эксперты по биозащите говорят, что COVID-19 вряд ли станет оружием из-за его крайне заразной природы, которая может иметь неприятные последствия для любой группы, пытающейся распространить его. Однако ФБР уже фиксирует случаи, когда члены экстремистских группировок поощряют друг друга распространять вирус в случае заражения.

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