Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост главы государства, высказал опасения, что хозяин Белого дома Дональд Трамп может отложить проведение выборов в ноябре, воспользовавшись ситуацией с пандемией COVID-19.

«Запомните мои слова. Я думаю, что Трамп собирается каким-то образом отложить выборы и придумать причину, по которой выборы не состоятся. Он думает, что это единственный способ, который поможет ему выиграть», — заявил Байден на онлайн-встрече со своими сторонниками, слова которого приводит журналист телекомпании CBS Бо Эриксон, работающий в пресс-пуле политика.

В свою очередь телекомпания CNN пояснила, что Трамп не сможет принять решение о переносе выборов единолично, поскольку для этого по закону ему потребуется одобрение Конгресса США. При этом сам американский лидер на брифинге в Белом доме 4 апреля отметил, что всеобщие выборы в стране пройдут, как и запланировано, 3 ноября, несмотря на пандемию. Он также раскритиковал вариант проведения голосования по почте, предлагаемый демократами.

Minval.az