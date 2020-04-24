Чехия отменила запрет на свободное перемещение внутри страны, а также разрешила своим гражданам с 24 апреля выезжать за границу. О послаблении карантинных мер, введённых из-за коронавируса, объявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает «Лайф».

— Согласно решению правительства об ослаблении карантинных мер, с пятницы гражданам республики можно выезжать за границу, в том числе в отпуск, — сказал он.

После возвращения в Чехию граждане должны сдавать тесты на CoViD-19, а при положительном результате проходить двухнедельный домашний карантин. Помимо этого правительство разрешило с 27 апреля восстановить обучение в вузах, открыть автошколы и магазины площадью до 2500 квадратных метров.

Чехия является первой страной ЕС, открывшей границы в условиях пандемии коронавируса. Там было выявлено около 700 случаев заражения коронавирусом. Президент Милош Земан всего несколько дней назад предлагал оставить государственные границы закрытыми ещё на год.

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