Количествo заявок на получение пособия по безработице в США на минувшей неделе составилo 4,4 млн. Всего c началa карантинa, введенного в США в серединe мартa, числo обращений за пособием превысилo ужe 26 млн, сообщает телеканал CNBC co ссылкой на данные министерствa трудa страны.

При этом аналитики отмечают, что реальный уровень безработицы еще выше, поскольку к началу карантина в США ужe насчитывалось 7,1 млн безработных.

Таким образом, общее число безработных с учетом поданных заявок на пособие уже превысило 33 млн. А значит, уровень безработицы в стране достиг 20,6% — это самый высокий показатель с 1934 года.

Отмечается, что в 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.

Ранее, 22 апреля, более 40% жителей США признались, что потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплаты из-за пандемии коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, выздоровели 152 286.

Minval.az