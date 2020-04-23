В Германии началось первое судебное заседание в отношении Анвара Раслана и Эйада эль-Гариба, работавших на спецслужбы режима Башара Асада и обвиняемых в применении пыток против сторонников оппозиции в Сирии.

Дело Раслана и Эйада эль-Гариба слушается в Верховном суде земли Рейнланд-Пфальц в Кобленце.

«Анадолу» отмечает, что оба подсудимых работали в одной из тюрем Сирии и их обвиняют в совершении пыток в отношении 4 тысяч человек.

57-летний Раслан обвиняется в сексуальном насилии, 58 убийствах, а также в совершении преступлений против человечности в 2011 и 2012 годах.

В вину второго обвиняемого вменяют незаконное содержание под стражей по меньшей мере 30 человек и в причастности к преступлениям против человечности.

Известно, что Раслан приехал в Германию в 2014 году, а Гариб — в 2018 году, оба преступника были задержаны в феврале 2018 года.

Генпрокуратура Германии назвала это дело первым в мире уголовным преследованием против режима Асада.

Один из адвокатов Европейского центра защиты прав человека Патрик Крокер отметил значимость подобного рода процессов.

«Сегодня в суде были оглашены 24 случая преступлений против тысячи людей в Сирии. Это первый, но исторический шаг на пути к справедливости в этой стране», — сказал Крокер.

Minval.az