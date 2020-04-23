Мэрия Мадрида приняла решение отменить все праздники, которые должны были пройти в городе по октябрь включительно, и приостановила контракты на их проведение на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщила на пресс-конференции онлайн вице-мэр столицы Бегонья Вильясис по итогам заседания столичного правительства. Сэкономленные деньги – 4,1 миллиона евро – пойдут на социальную помощь.

По словам вице-мэра, которые приводит РИА Новости, решение принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, поскольку скопление людей во время массовых мероприятий — «возможный очаг заражения». «Мы не знаем, сколько это продлится и как будет происходить «деэскалация», — добавила Вильясис. При этом она выразила уверенность, что «праздники в город вернутся», но не в ближайшие месяцы.

Среди отмененных празднований – Сан-Исидро, который отмечается в мае в честь покровителя города.

Ранее стало известно, что власти Памплоны отменили празднования Сан-Фермина в июле, а мэрия Буньоля – Томатины в августе.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и до 23 апреля в Испании были выявлены более 213 тысячи случаев заражения COVID-19, умерли более 22 тысяч пациентов. Самая тяжелая ситуация в Мадриде – здесь выявлено более 60 тысяч заболевших, из них умерли 7,7 тысячи.

Minval.az