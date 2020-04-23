Суд в Праге признал противозаконными действия правительства Чехии в рамках борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2, пишет «Немецкая волна». Ограничительные меры должны были приниматься не в качестве экстренных распоряжений министерства здравоохранения, а в качестве закона о действиях в рамках чрезвычайного положения, заявили судьи в четверг, 23 апреля.

В частности, речь идет о карантине для населения и о закрытии магазинов. Правительство Андрея Бабиша должно до 27 апреля исправить соответствующие нарушения, заявила представитель суда в интервью агентству dpa. Только после этого меры будут считаться вступившими в законную силу, указала она.

Суд также отметил, что отдельные ведомства не имеют полномочий принимать решения подобного масштаба и даже в нынешней ситуации должны соблюдаться нормы правового государства. Решение суда было принято по иску адвоката и эксперта по праву в области здравоохранения, который счел распоряжения противоправными, хаотичными и неудовлетворительными.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Чехии превышает 7 тысяч, от пневмонии COVID-19 в стране скончались 210 человек.

Minval.az