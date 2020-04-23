Израильские ученые летом начнут тестировать на людях вакцину против коронавируса COVID-19.

Об этом, согласно данным «Интерфакса», сообщила в четверг газета The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую компанию по разработке вакцин MigVax.

По данным MigVax, в мае разработчики вакцины будут тестировать ее эффективность и безопасность на грызунах, а первый этап клинических испытаний вакцины на людях начнется летом и будет длиться от шести до девяти месяцев.

Как сообщил старший исследователь MigVax Итамар Шалит, после клинических испытаний компания вместе с регулирующими органами определит следующие действия. Он отметил, что из-за многомиллионного спроса на вакцину «потребуются большие мощности для производства вакцин».

«Важно понимать то, что для подавления коронавируса и возвращения к нормальной жизни нужно инвестировать в такую вакцину, которая действительно будет эффективной, — сказал Шалит. — Как только мы получим эффективную вакцину, настанет время выйти из пандемии и вернуться к нормальной жизни».

В MigVax намерены адаптировать созданную ранее вакцину против птичьей инфекционной пневмонии в пероральную вакцину против COVID-19, так как у этих заболеваний наблюдается генетической сходство и идентичен механизм заражения.

Сообщается, что такая вакцина будет обеспечивать комплексное реагирование иммунной системы.

Вакцина не включает в себя сам вирус, поэтому является безопасной для использования людьми с пониженным иммунитетом.

Компания отметила, что с помощью бактериальной ферментации можно будет изготовить миллионы доз вакцины с минимальными затратами.

Minval.az