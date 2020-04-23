

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай препятствует попыткам Штатов установить происхождение нового коронавируса.

В интервью Fox News он сказал, что Китай отказывает в доступе в лабораторию Уханя и на другие важные для расследования объекты.

«Когда мы попытались сделать это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и всюду, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса», — отметил Помпео.

В то же время он добавил, что доказательств искусственного происхождения коронавируса у США нет.

«Мы не знаем этого и того, откуда точно он начался. В этом главная проблема и состоит», — подчеркнул Помпео.

Американская разведка уверена в том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Китай до сих пор скрывает информацию о коронавирусе, как и на первоначальных этапах.

Minval.az