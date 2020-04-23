Пандемия коронавируса может привести к сбоям в работе служб вакцинации, вследствие чего человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

«Закрытие служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин», — отмечается в заявлении ВОЗ, приуроченном к начинающейся 24 апреля ежегодной Всемирной недели иммунизации.

В ВОЗ напомнили, что когда службы вакцинации во время чрезвычайных ситуаций начинают работать с перебоями, возрастает риск таких болезней, как корь и полиомиелит. Примером этому может служить вспышка кори в 2019 году в Демократической Республике Конго, которая унесла более 6 тыс. жизней.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в этой связи заявил, что в условиях нынешней пандемии «нельзя проиграть битву по защите всех и повсеместно против заболеваний, которые можно предотвратить при помощи вакцин».

«Если мы не будем проводить вакцинацию, то эти болезни вернутся», — подчеркнул он.

По оценке ВОЗ, до пандемии коронавируса «в мире был достигнут огромный прогресс в обеспечении иммунизации детей». В частности, в 2018 году 86% детей в возрасте до пяти лет были вакцинированы от дифтерии, столбняка и коклюша. В 2000 году охват вакцинацией составлял 72%, а в 1980 — только 20%. Но нынешний уровень вакцинации все еще не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим «для полной защиты от вспышек этих заболеваний», констатировала организация. ВОЗ призвала государства в условиях вспышки коронавируса «защитить службы иммунизации» и осуществить срочные программы вакцинации в тех местах, где их работа была прервана.

Minval.az