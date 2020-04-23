Арктические льды Северного Ледовитого океана растают к 2050 году. Об этом сообщается в исследовании, которое опубликовал сайт Science alert.

На протяжении миллиона лет площадь арктического океанического льда расширяется зимой и сокращается летом. Из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человечества, приливы и отливы этого цикла разрушаются.

Ученые создали новую климатическую модель, которая показывает, что Северный Ледовитый океан останется без льда к лету 2050 года.

Специалисты отмечают, что данные прогнозы сделаны по самому «оптимистическому сценарию». Кроме того, исчезновение льдов усилит эффект глобального потепления.

Minval.az