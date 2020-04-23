Медсестра Дженни Макги сообщила изданию Mirror подробности лечения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса.

По словам женщины, премьеру оказывали такую же помощь, как и всем остальным пациентам.

«Если быть полностью честной с вами, я проработала в реанимации 10 лет, была главной медсестрой в течение пяти лет, и были стрессовые ситуации, а это был просто еще один день на службе», — поделилась медсестра своими чувствами от ухода за больным премьер-министром.

Ранее в апреле медбрат Луис Питарма, который тоже принимал участие в лечении Бориса Джонсона, рассказал о гордости за то, что помог спасти ему жизнь. По словам мужчины, сначала он чувствовал себя неловко и не знал, как обращаться к премьеру.

Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом 27 марта. Спустя десять дней политика по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне, где подвергли кислородотерапии. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. 13 апреля Джонсона выписали из больницы, он поблагодарил весь персонал клиники, особенно выделив медсестру Дженни Макги и медбрата Луиса Питарма, которые дежурили у его постели в критически важный период.

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