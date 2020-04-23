Общая сумма государственного долга Соединенных Штатов достигла рекордного уровня — $24,5 трлн, передает CBS.

По данным телекомпании, с начала 2020 года госдолг страны возрос на $1,5 трлн.

Отмечается, что этому способствовали предпринимаемые меры по борьбе с пандемией коронавируса.

В конце марта Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 21 апреля Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер почти на $500 млрд.

Minval.az