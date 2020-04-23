Национальный авиаперевозчик Турции — компания Turkish Airlines (THY) организован специальный авиарейс по случаю 100 -летней годовщины со дня основания турецкого парламента и Дня национального суверенитета и детей 23 апреля.

Маршрут спецрейса TK1920, символизирующего дату основания турецкого парламента — 23 апреля 1920 года, можно было отследить через международный веб-сервис Flightradar24, позволяющего в режиме реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, передает агентство «Анадолу».

Маршрут TK1920 в небе над Анатолией повторил очертания символов звезды и полумесяца на флаге Турции.



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